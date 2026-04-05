Денис Седашев

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер (45-4-1, 43 KO) подвел итоги своего победного боя против Дерека Чисоры (36-14, 23 KO). Бронзовый бомбардировщик успешно вернулся на ринг, одолев претендента на титул IBF. Слово приводит ВВС.

Американец отдал должное сопернику, назвав его настоящим воином. Уайлдер отметил, что получил удовольствие от пребывания на ринге.

Я чувствую себя хорошо, слава Богу, потому что без Него ничего невозможно. Дерек — воин, он лев. Я пришёл драться. Многие бросают в меня грязь, но нельзя бросать грязь в избранного. Ты стал свидетелем того, что такое сила, слава и судьба. Хочу поблагодарить всех, кто пришёл сегодня вечером. Какой замечательный бой был, хочу поблагодарить Дерека. Сегодня было очень весело, я отлично провёл время на ринге. Дерек сделал много хороших выпадов, но для короля это было мелочью. Это было очень весело, мне нужно было исцелиться, но я возвращаюсь и буду становиться лучше каждый раз. Какая весёлая ночь. Деонтей Уайлдер

Спарринг-партнёр Усика назвал двух бойцов, которые являются фаворитами в поединке с Итаумой.