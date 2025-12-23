Олег Гончар

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 КО) заявил, что не собирается завершать карьеру в ближайшее время и планирует выходить на ринг еще около десяти лет, передает BoxingScene.

По словам 40-летнего американца, возраст не является решающим фактором, если спортсмен остается активным и внимательно относится к своему телу. Уайлдер подчеркнул, что проблемы начинаются только тогда, когда человек психологически сдается и позволяет цифрам в паспорте управлять собой.

«Мне осталось еще лет 10, крошка, мне же всего 40, чувак. Видите, вот в чем проблема с возрастом. Люди не понимают, что им нужно взять себя в руки». Деонтей Уайлдер

Отдельно боксер коснулся темы финансовой независимости. Он отметил, что уже достиг стабильности, которая позволяет не думать о деньгах, но при этом остается полностью мотивированным работать дальше. Уайлдер подчеркнул, что бокс никогда не был его мечтой — он пришел в спорт ради дочери, которая с рождения нуждалась в дорогом лечении, и выполнил свою миссию.

Американец также заверил, что сейчас чувствует себя даже лучше, чем раньше, и пообещал показать «обновленную версию» себя на ринге. Он уверен, что 40 лет — это не конец, а этап, на котором важно менять подход к тренировкам, питанию и восстановлению.

Уайлдер добавил, что нынешний период жизни является для него особенно важным не только из-за возможных больших боев, но и из-за внутренних изменений и психологического баланса, к которому он пришел.

