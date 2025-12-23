Вайлдер: «Был в безумном состоянии, но вернулся»
Экс-чемпион рассказал о психологических проблемах
около 2 часов назад
Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 КО) рассказал, что после серии неудач находился в «безумном состоянии», но вернулся к норме и теперь чувствует себя хорошо.
Уайлдер объяснил: психологические проблемы управляют всем. Если ты мыслями где-то далеко — это конец. Некоторые не знают, как вернуться, когда мир рушится после неудач.
«Прячешься — проигрываешь в жизни. Можно проигрывать битвы в карьере, но не войну в жизни, потому что тогда ты мёртв».
Уайлдер имеет 4 поражения в последних 6 боях, включая нокаут от Паркера. Последний бой — победа над Херндоном в июне.
