Олег Гончар

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 КО) рассказал, что после серии неудач находился в «безумном состоянии», но вернулся к норме и теперь чувствует себя хорошо.

Уайлдер объяснил: психологические проблемы управляют всем. Если ты мыслями где-то далеко — это конец. Некоторые не знают, как вернуться, когда мир рушится после неудач.

«Прячешься — проигрываешь в жизни. Можно проигрывать битвы в карьере, но не войну в жизни, потому что тогда ты мёртв». Деонтей Уайлдер

Уайлдер имеет 4 поражения в последних 6 боях, включая нокаут от Паркера. Последний бой — победа над Херндоном в июне.

