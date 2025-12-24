Олег Шумейко

Бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер (43-4-1, 42 KO) в интервью The Ring признался, что не против провести поединок с Муратом Гассиевым (33-2, 26 KO):

Мои поздравления Гассиеву. Думаю, у нас бы вышел невероятный бой. У него прошел отличный левый хук (в бою с Пулевым). Хитрый такой удар. Деонтей Уайлдер

Напомним, что Уайлдер также ведет переговоры о поединке с Александром Усиком.