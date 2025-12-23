Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер поделился эмоциями после того, как узнал о желании непобеждённого украинца Александра Усика провести с ним бой. Слова приводит Ready to Fight.

Сердце колотилось, и не только из-за самого факта возможной борьбы. Дело в самом шансе. В том, что Усик смотрит на меня и говорит: «Я хочу с тобой драться». Неважно, по какой причине — Александр сказал, что хочет со мной драться, и это для меня очень важно.

Это огромная возможность. Речь идет о шансе завоевать чемпионские пояса. Когда этот бой состоится — он изменит мою жизнь. Я снова потрясу мир.

Приятно, когда кто-то помнит о тебе. Так что уважение к нему — это показывает, какой Александр по характеру.