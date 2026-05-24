«Он великолепен и вне ринга»: Сильвестр Сталлоне эмоционально высказался об Александре Усике
Актёр оценил личность украинца
37 минут назад
Легендарный голливудский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне выразил восхищение чемпионом мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (24-0, 15 КО).
Этот человек блестящ не только на ринге. Он блестящ и за его пределами. Это человек, который сталкивается со страхом так, как немногие из нас когда-либо столкнутся, и все же он смотрит на мир оптимистично. И мы должны.
