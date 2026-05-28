Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что следующим оппонентом обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (25-0, 16 КО) станет немецкий супертяжеловес Агит Кабайел (27-0, 19 КО). Сообщает WBC.

По словам главы организации, непобежденный Кабайел, который обладает титулом временного чемпиона WBC, является обязательным претендентом на бой с украинским абсолютом. Бой планируется организовать до конца текущего года.

Агіт — временный чемпион WBC и обязательный претендент на бой с Александром Усиком. Он заслужил это. Три года назад он участвовал в этом грандиозном поединке в тяжёлом весе в Саудовской Аравии и победил всех, включая Фрэнка Санчеса, который сам только что одержал невероятную победу. Бой между Агилом и Александром должен состояться в этом году. Мы его организуем, а затем посмотрим. Маурисио Сулейман

Напомним, что на шоу в Гизе Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде.

