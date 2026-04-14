Нидерландский кикбоксер Рико Верховен прокомментировал предстоящий поединок против Александра Усика (24-0, 15 КО). В ходе пресс-конференции он отметил, что этот бой стал возможен только благодаря желанию обоих бойцов выйти за пределы обычных стандартов.

По словам Верховена, залог успеха в любом виде спорта – это полная самоотдача и определенная доля азарта. Он подчеркнул, что поединок с Усиком – это не просто очередной выход на ринг, а масштабное событие, объединяющее фанатов бокса и кикбоксинга.

То, чем мы занимаемся, требует доли «безумия». И это касается не только меня, а любой профессии. Чтобы чего-то достичь, нужно быть настоящим фанатом своего дела, быть буквально на нем зацикленным. Я именно такой. Все, что я делаю, я стараюсь довести до идеала, чтобы это полностью соответствовало моему видению. Мне нравится этот драйв, я работаю с огромной страстью. Очень рад быть здесь и благодарен Александру Усику за такую возможность. Как он правильно заметил — сейчас он делает то, что хочет сам. Александр открыто принял этот вызов, потому что это что-то новое и неординарное. Мы предлагаем новый взгляд на боевые искусства, объединяя два разных мира — кикбоксинг и бокс. Рико Верховен

Бой состоится 23 мая в Гизе, Египет. Александр в последний раз выходил на ринг в июле прошлого года, нокаутировав Дэниела Дюбуа в поединке за титул абсолютного чемпиона в хэвивейте.

Ранее Усика обвинили в срыве поединка с опасным нокаутером.