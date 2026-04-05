Денис Седашов

Нидерландский кикбоксер Рико Верхувен поделился деталями тренировочного процесса перед поединком против обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 KO). Боец подчеркнул значительную разницу между видами спорта и сложность адаптации к 12-раундовому формату. Слова приводит DAZN Boxing.

По словам Верхувена, переход из кикбоксинга в профессиональный бокс требует колоссальной выносливости и изменения тактического рисунка боя.

Тренируюсь как сумасшедший. Действительно вкладываю очень много работы, потому что это огромный переход. Мы переходим из кикбоксинга в бокс. С пяти чемпионских раундов — до двенадцати. Так что этот переход — да, он невероятный. Очень масштабный. И для меня сейчас, делая это и погружаясь еще глубже, чем раньше, это как полностью погрузиться во что-то новое. Теперь я еще больше чувствую, что бокс — это настоящее искусство. Обычно все очень быстро: пять раундов — бах-бах — и конец. А тут 12 раундов. У тебя есть все это время, чтобы нарисовать свой шедевр. Будет ли у меня все это время? Надеюсь. Очень надеюсь, потому что если я его коснусь, он упадет. Но будем надеяться, что мы пройдем все 12 раундов и просто получим от этого удовольствие. Рико Верховен

Напомним, бой Александра Усика против Рико Верхувена состоится 23 мая в Египте.

