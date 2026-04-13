Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) для Fight Hub TV заявил, что победил в первом поединке с действующим обладателем титулов WBC, WBA и IBF Александром Усиком (24-0, 15 КО).

Я считаю, что ты выиграл первый бой.

«Многие люди думали, что я победил. Многие считали, что это был равный бой, но я не... Я не заслуживал двух поражений.

Но что есть – то есть. Нет смысла плакать над пролитым молоком. Это уже в прошлом. И это было давно.

В 2024-м я просто выиграл бой, понимаете, о чем я?».

Напомним, Усик и Фьюри встречались друг с другом дважды – сначала в мае 2024-го, а потом в декабре. В первом случае украинец победил раздельным решением (115-112, 114-113, 113-114), а во втором единогласным (трижды 116-112).

На прошлых выходных Фьюри перебоксировал россиянина Махмудова на шоу в Лондоне.