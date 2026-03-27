Чемпион WBO European в супертяжелом дивизионе Виктор Выхрист (18-1, 11 KO) для Sport.ua прокомментировал победу над бывшим претендентом на титул чемпиона мира Мариушем Вахом (39-13, 20 KO).

«Поскольку соперник заметно превосходил в весе, я настраивался доминировать за счет подвижности и точных ударов по корпусу с средней дистанции. У меня многое получалось, хотя стоит отдать должное и Ваху, который довольно умело защищался.

Считаю, что полностью контролировал ход поединка. Лишь на середине дистанции несколько снизил активность, и поляк пытался докучать дальними «выстрелами». Но чемпионские раунды снова были за мной, и победа по очкам сомнений не вызвала. Единственное, чем не доволен, что в нескольких скоростных атаках не доработал до конца и поэтому не завершил бой досрочно.

Это была моя 18-я победа в 19 поединках на ринге профессионалов.

Что дальше? Надеюсь, что в ближайшие месяцы снова выйду на ринг. Мои промоутеры прилагают усилия, чтобы это был бой по версии WBO, но в более престижной категории – International».