Украинский боксер супертяжелого дивизиона Виктор Выхрист (17-1, 11 КО) для Sport.ua прокомментировал победу в поединке против македонского боксера Тодорче Цветкова (14-4, 11 КО).

«Прежде всего, следует уточнить, что это был титульный бой не по версии WBO Intercontinental, как сообщалось в прессе. Но одержанная победа позволяет мне теперь претендовать на более высокие позиции именно по версии WBO. Это значительный стимул.

Что же касается непосредственно поединка, который состоялся в Фленсбурге, то, конечно, я не думал, что всё закончится так быстро. Ведь Цветков — опытный боксер, на счету которого 11 побед нокаутом. Важно было держать его на дистанции и использовать преимущество в росте, атакуя дальними ударами. Этот план полностью сработал. После серии ударов по корпусу балканца всё закончилось нокаутом уже на 29-й секунде.

Что дальше? Мои промоутеры обещают, что следующий бой состоится уже в марте. Не исключено, что в андеркарде какого-нибудь титульного поединка по другой версии».