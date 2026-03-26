Вихрист победил Ваха единогласным решением судей в Будапеште
Украинец защитил звание чемпиона WBO European
15 минут назад
Украинский боксер супертяжёлого веса Виктор Выхрист (18-1, 11 КО) провел успешную защиту титула WBO European. В поединке, который состоялся в Будапеште (Венгрия), украинец победил опытного поляка Мариуша Ваха (39-13, 20 КО).
Бой длился всю дистанцию и завершился победой Выхриста единогласным решением судей. На кону стоял пояс WBO European.
Бывший соперник Кличко перед боем перевесил Выхриста на 18 килограммов.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT — код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04
Поделиться