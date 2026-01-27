Вихрист проведет титульный бой с польским тяжеловесом
Поединок состоится 25 марта
Украинский боксер супертяжелого веса Виктор Выхрист (17-1, 11 КО) проведет следующий поединок против польского тяжеловеса Мариуша Ваха (39-12, 20 КО).
10-раундовый бой за титул WBO European в хэвивейте запланирован на 25 марта. Поединок состоится в Будапеште (Венгрия).
В своем предыдущем бою Выхрист одержал победу нокаутом уже в первом раунде, победив Тодорче Цветкова и завоевав европейский пояс.
