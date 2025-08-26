Том Леффлер, промоутер украинского боксера первого среднего дивизиона Сергея Богачука (26-2, 24 KO), для The Ring заявил, что реванш его клиента с временным чемпионом WBC в первом среднем весе Верджилом Ортисом (23-0, 21 КО) может не состояться.

«Именно такое впечатление я и получил. Если бы они действительно хотели реванша, мы очень легко могли бы организовать этот бой. Сергей дал Вирджилу шанс. Он был временным чемпионом мира WBC и дал Ортису возможность.

Если бы они были уверены в победе или в том, что смогут выиграть реванш, то без колебаний согласились бы на него. Но ничего страшного. Невозможно обвинять Ортиса в том, что он понимает, насколько опасен Сергей на ринге.

Я думаю, это показывает уровень Ортиса (прим. – выбор соперника Лубина вместо реванша с Богачуком). Если бы он был действительно уверен в своей победе, он бы легко согласился. Это был кандидат на бой года, и фанаты точно хотели реванша.

Турки Аль аш-Шейх после боя подошел к нам и сказал, что считает победителем Сергея. Именно поэтому Сергей и получил шанс выступить на шоу в Эр-Рияде в конце прошлого года. Это одна из тех ситуаций, когда отсутствие реванша не разрушит карьеру Богачука, так как в дивизионе есть много громких имен.

Я думаю, Ортис действует разумно, избегая Сергея, ведь это единственный соперник, который дважды отправил его в нокдаун. Но опять же, если Сергей победит Брендона Адамса, у него будет много других вариантов в, пожалуй, самой глубокой весовой категории в боксе».