Официально: Ортис проведет бой против Лубина на шоу в Техасе
Верджил впервые вернется в ринг после победы над Мадримовым
29 минут назад
Верджил Ортис / Фото - DAZN
Временный чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе американец Верджил Ортис (23-0, 21 КО) проведет бой против своего соотечественника Эриксона Лубина (27-2, 19 КО). Об этом сообщает пресс-служба Golden Boy.
Бой состоится 8 ноября на арене Dickies Arena в Форт-Уэрте (Техас, США).
Ортис вел переговоры о бое с Китом Турманом, но тот 25 октября выйдет на ринг против Себастьяна Фундоры.
Напомним, что 11 мая Лубин победил Ардрияла Холмса техническим нокаутом в элиминаторе IBF.
В последнем поединке в феврале 2025 года Верджил победил Исраила Мадримова единогласным решением судей.
Ранее сообщалось, что Джарон Эннис подписал контракт на бой с Ортисом.