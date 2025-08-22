Владимир Кириченко

Временный чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе американец Верджил Ортис (23-0, 21 КО) проведет бой против своего соотечественника Эриксона Лубина (27-2, 19 КО). Об этом сообщает пресс-служба Golden Boy.

Бой состоится 8 ноября на арене Dickies Arena в Форт-Уэрте (Техас, США).

Ортис вел переговоры о бое с Китом Турманом, но тот 25 октября выйдет на ринг против Себастьяна Фундоры.

Напомним, что 11 мая Лубин победил Ардрияла Холмса техническим нокаутом в элиминаторе IBF.

В последнем поединке в феврале 2025 года Верджил победил Исраила Мадримова единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что Джарон Эннис подписал контракт на бой с Ортисом.