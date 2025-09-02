Сергей Стаднюк

Молодежная сборная Украины начала подготовку к стартовому матчу отбора Евро-2027 (U-21) против команды Литвы. Поединок состоится 5 сентября в Друскининкае на стадионе ЛСК «Друскининкай Стэдиум». Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

После длительного путешествия через польские города Хелм и Варшава команда прибыла на самолете в Вильнюс, откуда автобусом добралась до Мариямполе. Тренировки сборная проводит под руководством главного тренера команды Унаи Мельгосы на местной арене «Судува», которая является домашним стадионом одноименного литовского клуба.

🇺🇦 Состав молодежной сборной Украины

🧤 Вратари: Владислав Крапивцов (Жирона, Испания), Илья Попович (Кишварда, Венгрия), Иван Пахолюк (Колос Коваливка).

🛡 Защитники: Илья Крупский (Металлист 1925 Харьков), Вячеслав Кульбачук (Дебрецен, Венгрия), Николай Киричок (Карпати Львов), Андрей Китела, Виталий Холод (оба – Рух Львов), Николай Огарков (Александрия), Сергей Корнейчук (Полесье Житомир), Даниэль Вернаттус (Металлист Харьков).

🧠 Полузащитники: Олег Федор, Артур Шах (оба – Карпати Львов), Роман Саленко (Заря Луганск), Рамик Гаджиев (Металлист 1925 Харьков), Тимур Тутеров (Сандерленд, Англия), Геннадий Синчук (Монреаль, Канада), Данило Кревсун (Боруссия Д, Германия), Максим Мельниченко (Полесье Житомир), Артем Гусол (Колос Коваливка), Иван Варфоломеев (Линкольн Сити, Англия).

🎯 Нападающие: Артем Степанов (Нюрнберг, Германия), Матвей Пономаренко (Динамо Киев), Александр Пищур (Дьёр, Венгрия).

🗓 Календарь матчей сборной Украины группы Н в отборе Евро-2027 (U-21)

05.09.2025. Литва — Украина

10.10.2025. Украина — Венгрия

14.10.2025. Хорватия — Украина

14.11.2025. Турция — Украина

27.03.2026. Украина — Литва

31.03.2026. Венгрия — Украина

26.09.2026. Украина — Турция

02.10.2026. Украина — Хорватия

