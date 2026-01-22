Олег Гончар

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко принял участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе и обратился к мировому сообществу с призывом к единству перед российской агрессией.

Кличко написал в соцсетях, что единство свободного мира не является опцией — оно должно стать общим приоритетом. Каждая маленькая трещина в общих рядах, по его словам, является большой победой для общего врага.

Кличко отметил, что на фоне приближения к пятому году войны против российской агрессии в Украине единство остается ключевым условием для дальнейших действий. Он подчеркнул, что настало время действовать не из слабости, а дать отпор тем, кто совершает агрессию.

