Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в двух дивизионах британец Дэвид Хэй для Seconds Out назвал самого сильного соперника в своей карьере.

«Однозначно Дерек Чісора. Он был очень сильным, и во время тренировочного лагеря пришлось приложить огромные усилия, чтобы физически привести себя в такое состояние, чтобы я мог оттеснять его назад. Для меня это было чрезвычайно важно в том бою».

В июле 2012 года Хэй победил Чисору техническим нокаутом в 5-м раунде.

Ранее Хэй поделился мыслями о возможном бое временного чемпиона WBC в хэвивейте немца Агита Кабаела против обладателя титулов WBA, WBC и IBF украинца Александра Усика.