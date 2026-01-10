Олег Шумейко

Бывший гегемон тяжеловеса Владимир Кличко в своем Instagram показал свою актуальную форму

49-летний экс-чемпион показал видео спарринга с участником Олимпиады-2024 Дмитрием Ловчинским (1-0, 1 KO). Отметим, что ранее была информация о потенциальном камбэке Кличко ради попытки стать самым старшим чемпионом в истории супертяжелого веса. Среди потенциальных соперников был и Тайсон Фьюри.

Напомним, что Владимир отказался от попыток избраться на пост президента World Boxing.