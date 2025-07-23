Денис Седашов

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Джонни Нельсон считает, что золотые годы Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) в боксе уже позади. В интервью Mirror Sport британец заявил, что нынешняя команда Джошуа не помогает ему развиваться.

Мир бокса уже увидел лучшее в Джошуа. Проблема в том, что рядом с ним нет людей, которые скажут правду. Все хотят сохранить свое место в команде, поэтому просто говорят ему то, что он хочет слышать. Джонни Нельсон

Нельсон привел примеры ситуаций, которые, по его мнению, не должны оставаться без реакции:

Никто не скажет ему: «Почему ты не бьешь в ответ? Тебя сейчас просто бьют. Почему ты не тренируешься, а тянешься к пачке чипсов?» В его окружении не найдется человека, который осмелится это озвучить уверенно. Джонни Нельсон

Фьюри оценил шансы Джошуа и Джейка Пола в потенциальном поединке.