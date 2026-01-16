Чемпион WBO Фабио Уордли (20-0-1, 19 KO) оценил вероятность проведения поединка с соотечественником Мозесом Итаумой (13-0, 11 KO). Нокаутера цитирует fightnews.info:

Я не думаю, что сейчас мы близки к этому рубежу. Сейчас мы часто видимся как одноклубники, я тренируюсь рядом с ним. Мы тренируемся в одном зале, поэтому сейчас этот бой просто невозможен.

Не поймите меня неправильно: я хочу, чтобы он добился успеха и побил рекорд, но не с моим поясом. Конечно, я понимаю, что все хотят увидеть противостояние наших стилей, наш бой. Люди говорят, что это был бы замечательный поединок. Но сейчас обстоятельства складываются так, что ничего такого не будет.

В конце концов, у нас обоих хватает дел перед тем, как серьёзно присмотреться друг к другу. Я знаю, что у меня есть титул, и я надеюсь завоевать ещё один, но два других пояса всё равно останутся свободными. Так что, возможно, как-то у нас будет по два титула, и нам придётся серьёзно об этом поговорить.