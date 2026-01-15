Вордлі признался, что Усик отдал ему титул, но отнял соперника.
Фабио хочет покорить США
около 6 часов назад
Чемпион WBO Фабио Вордли (20-0-1, 19 KO) признался, что хотел провести поединок с Деонтеем Уайлдером (44-4-1, 43 KO), пока на американского нокаутера не нацелился Александр Усик (24-0, 15 KO). Британеца цитирует vringe.com:
Идея, которая была у меня в начале года, – бой с Уайлдером. Но кто-то отобрал эту возможность у меня. Это был бы отличный бой в Америке и именно тот поединок, который подошел бы для Мэдиссон Сквер Гарден. На самом деле я просто ищу новые достижения, новые вехи, новые отметки. Потому что когда я в конечном итоге сяду и оглянусь на свою карьеру, я хочу знать, что ничего не оставил без внимания.
