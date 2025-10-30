Британский тяжеловес Дерек Чисора (36-13, 23 KO) высказался о потенциальном поединке Фабио Вордли (20-0-1, 19 KO) и Александра Усика (24-0, 15 KO). Супертяжа цитирует vringe.com:

Уордли нужно набрать форму. Но если он будет драться с Усиком, Усик нокаутирует его меньше чем за 6 раундов. Усик заставит его работать, когда Фабио не захочет этого делать. Усик - это зверь.

Он должен быть в гораздо лучшей форме, чем сейчас. С Усиком не нужны специальные боксерские навыки. Нужно быть в форме, нужно быть наравне с ним, а также в хороших психологических кондициях. Большинство людей думают: «Вот я выйду туда и сделаю это!» Нет, Усик заставит тебя двигаться, заставит тебя работать, заставит тебя думать, а это выкачивает твою энергию. В одну минуту он здесь, в следующую — он там, он стреляет из пушек, продолжает касаться тебя. Смотрите, что делает Александр — он продолжает тебя касаться, но когда он касается тебя, там нет силы, и в это время тебе становится комфортно. А в следующую минуту ты хочешь пойти вперед — и бум! Он бьет тебя ударной рукой.

Если Уордли получит этот бой, я считаю, что ему нужно быть в лучших кондициях, в каких он только был.