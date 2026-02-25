Дюбуа унизил чемпиона WBO: неожиданный финал битвы взглядов с Фабио Уордли
Поединок состоится 9 мая
Фото: Getty Images
Действующий чемпион мира по версии WBO Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО) и бывший обладатель титулов Дэниэл Дюбуа (22-3, 21 КО) официально начали медиа-кампанию перед своим мегафайтом.
Во время первой дуэли взглядов напряжение достигло пика — после продолжительного визуального противостояния Дюбуа демонстративно отказался ударить кулачком, игнорируя жест Уордли.
Бой состоится 9 мая.
Фьюри – о бое Уордли с Дюбуа: «Два бульдозера будут отбивать друг другу все органы».