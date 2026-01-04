Воррен назвал лучшего боксера 2025 года
Промоутер высоко оценил выступления Фабио Уордли
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Промоутер Фрэнк Уоррен назвал боксера, которого считает лучшим в 2025 году. В комментарии iFL TV Уоррен отметил одного из перспективных британских талантов своей команды, который, по его мнению, заслужил это звание.
Мне трудно выбрать всего одного, но если учитывать его прошлое и профессиональный путь, стоит обратить внимание на Фабио Вордли. У него нет любительского опыта, но он настоящий чемпион мира.
