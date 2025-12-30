«Это суровое напоминание»: отец Фьюри обратился к молодежи после ДТП Джошуа
Джон призывал молодежь быть внимательной за рулем
26 минут назад
Джон Фьюри, отец бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, отреагировал на дорожно-транспортное происшествие с участием экс-чемпиона Энтони Джошуа. Слова приводит Boxing King Media.
Фьюри-старший обратился к британскому боксеру со словами поддержки, а также использовал ситуацию как предостережение для молодежи, подчеркнув хрупкость жизни и ответственность за рулем:
Эй Джей, у тебя есть ангел-хранитель, друг. Бог обнял тебя в тот момент. Соболезнования погибшим. Это так ужасно. Молодые люди, это строгое напоминание вам. Вы должны начать быть внимательными. Во время вождения вы должны быть постоянно настороже и в здравом уме. Пожалуйста, не пейте. Когда вы думаете, что все в порядке, это не так. Пожалуйста, не употребляйте наркотики. Когда вы думаете, что можете, — нет, вы не можете. Это строгое напоминание о том, что жизнь — самая хрупкая вещь, и вы наслаждаетесь ею больше всего.
