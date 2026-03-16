Денис Седашов

Британский промоутер Фрэнк Уоррен высказался относительно возможного поединка чемпиона WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) против временного чемпиона WBC Агита Кабаеля (27-0, 19 КО).

По словам функционера, такой бой выглядит вполне реальным и может вызвать значительный интерес у болельщиков, особенно если его провести в Германии или Великобритании.

Я не знаю, но почему бы и нет? Это действительно большой бой. В Германии такой поединок мог бы собрать полный футбольный стадион, так что нет причин отказываться. В то же время Усик ещё не дрался с Фабио. Если бы организовать этот поединок в Великобритании, там также можно было бы заполнить стадион. Так что посмотрим, как всё сложится. Я знаю, что наши боксёры являются обязательными претендентами, и мы будем настаивать на проведении обязательных защит титула. Фрэнк Уоррен

Напомним, мегабой между Александром Усиком и Рико Верхувеном запланирован на 23 мая. Поединок состоится в исторической локации — египетской Гизе.