Британский промоутер Фрэнк Уоррен для iFL TV поделился мыслями о следующих поединках обладателя титулов WBC, WBA и IBF в хэвивейте украинца Александра Усика (24-0, 15 КО).

«Следующий бой Усика будет санкционирован, это будет бой против Кабайела. Если он не захочет драться с Агитом, то ему придется сделать пояс вакантным, и он сможет драться с победителем боя Уордли – Дюбуа. Но Кабайел заслуживает боя за титул чемпиона мира. Независимо от того, будет его соперником Усик или нет, Агит будет претендентом на титул чемпиона мира».

Также есть так много вариантов, потому что если Кабайел будет драться за вакантный титул, то он может драться с победителем боя Уордли – Дюбуа, и тогда это будет под контролем вашей компании.

«С этим не будет сложно разобраться, но у Усика есть обязательные защиты, ему придется их провести».

Напомним, 39-летний Усик начал тренировочный лагерь в Испании. Поединок Александра против Рико Верховена пройдет 23 мая в Гизе, Египет.