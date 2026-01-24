Олег Гончар

Промоутер Фрэнк Уоррен опроверг заявление британского боксера супертяжелого веса Дерека Чисоры (36-13, 23 КО) о завершении контракта с Queensberry Promotions, сообщил YouTube-канал iFL TV.

Руководитель Queensberry Promotions подчеркнул, что Дерек Чисора имеет действующий договор с компанией. По словам Фрэнка, все разговоры о якобы завершении сотрудничества не соответствуют действительности. Промоутер несколько раз повторил, что контракт Чисоры остается действующим, в частности и в контексте будущих поединков боксера.

Также Уоррен прокомментировал слухи о возможном бое Чисоры с Деонтеем Уайлдером. Он подтвердил свою причастность к делам боксера, отметив, что все вопросы, связанные с следующим поединком и юбилейным 50-м боем Чисоры, находятся в рамках действующего контракта с Queensberry.

Ранее появлялась информация, что бой Чисоры и Уайлдера может состояться в апреле 2026 года в Великобритании. В то же время официальных подтверждений даты, места проведения и транслятора поединка пока нет.