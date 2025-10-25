Конкурент Усика может остаться без боя в конце 2025 года
У британского нокаутера сорвался очередной поединок
25 минут назад
Мозес Итаума / Фото - BBC
Британский проспект супертяжелого дивизиона Мозес Итаума (13-0, 11 КО) может провести следующий бой 7 февраля. Об этом сообщает BoxingScene.
Мозес должен был провести бой 13 декабря в Манчестере, в карде с боем Дерека Чисоры.
Ранее WBA обязала Кубрата Пулева провести защиту пояса против Итаумы, но у него будет бой против Мурата Гассиева 12 декабря в Дубае.
В последний раз 20-летний британец выходил на ринг в августе в Эр-Рияде – нокаутировал Диллиана Уайта в 1-м раунде.
Ранее сообщалось, что Итаума в декабре должен был провести бой против Хьюи Фьюри, однако британец решил боксировать 28 ноября.
