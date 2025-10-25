Владимир Кириченко

Британский проспект супертяжелого дивизиона Мозес Итаума (13-0, 11 КО) может провести следующий бой 7 февраля. Об этом сообщает BoxingScene.

Мозес должен был провести бой 13 декабря в Манчестере, в карде с боем Дерека Чисоры.

Ранее WBA обязала Кубрата Пулева провести защиту пояса против Итаумы, но у него будет бой против Мурата Гассиева 12 декабря в Дубае.

В последний раз 20-летний британец выходил на ринг в августе в Эр-Рияде – нокаутировал Диллиана Уайта в 1-м раунде.

Ранее сообщалось, что Итаума в декабре должен был провести бой против Хьюи Фьюри, однако британец решил боксировать 28 ноября.