Олег Гончар

Промоутер Фрэнк Воррен в интервью YouTube-каналу Clubhouse Boxing оценил перспективы Александра Усика в супертяжелом весе и его дальнейшие шаги с чемпионскими титулами.

По словам Воррена, Усик сейчас владеет тремя поясами — WBC, WBA и IBF — и перед ним стоит выбор: проводить обязательные защиты или отказываться от титулов. Промоутер надеется, что украинец все же выполнит требования организаций и останется активным чемпионом.

Отдельно Воррен упомянул бой Усика с Дэниелем Дюбуа, который состоялся в прошлом году. По его словам, это событие стало самым продаваемым и посещаемым боксерским шоу в мире по итогам сезона и подтвердило высокий интерес к супертяжелому весу.

«В прошлом году, когда мы проводили бой между ним и Даниэлем Дюбуа, это было самое продаваемое боксерское событие в мире. На это шоу пришло больше людей, чем на любое боксерское шоу в мире в прошлом году». Фрэнк Воррен

Также промоутер признал, что сожалеет о том, что не удалось организовать поединок Усика с Фабио Вордли, так как этот бой имел бы значительный коммерческий потенциал.

По мнению Воррена, нынешнее состояние супертяжелого веса и профессионального бокса в целом является одним из лучших за последние годы, а поединки с участием Усика остаются ключевыми для популярности дивизиона.

Напомним, ранее в команде Дюбуа были удивлены ужасным решением Усика.