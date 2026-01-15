В команде Дюбуа удивлены ужасным решением Усика
Джонс не заинтересован в поединке украинца с Уайлдером
около 4 часов назад
Фото: Getty Images
Менеджер Даниэля Дюбуа (22-3, 21 KO) Сэм Джонс поделился с TalkSPORT Boxing мыслями о бое Александра Усика (24-0, 15 KO) и Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 KO):
Если вообще отбросить то, что я нахожусь в боксерском бизнесе, когда смотришь на бой Уайлдера против Усика, то… Это же ужасный мисматч. Никто не хочет видеть этот поединок.
Бывший соперник Виталия Кличко назвал Усика одним из величайших боксёров в истории.