Известный британский тренер Дон Чарльз оценил идею Александра Усика (24-0, 15 KO) побиться с Деонтеем Уайлдером (44-4-1, 43 KO). Наставника цитирует vringe.com:

В очереди так много людей, которые находятся перед Уайлдером, но Усик наделен правом выбирать из-за того, что он поставил себя на эту позицию в карьере.

Смотрите, он имеет право на это, потому что он победил каждого британца. Кроме Чисоры и Белью, он побил троих других британцев (Джошуа, Фьюри, Дюбуа) по два раза. Поэтому он имеет право диктовать условия, что он хочет делать дальше.