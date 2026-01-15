Бывший тренер Дюбуа: «Усик наделен правом выбирать соперников»
Чарльз объяснил, почему Александр находится в такой позиции
около 5 часов назад
Фото: Getty Images
Известный британский тренер Дон Чарльз оценил идею Александра Усика (24-0, 15 KO) побиться с Деонтеем Уайлдером (44-4-1, 43 KO). Наставника цитирует vringe.com:
В очереди так много людей, которые находятся перед Уайлдером, но Усик наделен правом выбирать из-за того, что он поставил себя на эту позицию в карьере.
Смотрите, он имеет право на это, потому что он победил каждого британца. Кроме Чисоры и Белью, он побил троих других британцев (Джошуа, Фьюри, Дюбуа) по два раза. Поэтому он имеет право диктовать условия, что он хочет делать дальше.
