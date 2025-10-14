Китайский супертяжеловес Чжан Чжилэй (27-3-1, 22 KO) признался, что не против проверить британского проспекта Мозеса Итауму (13-0, 11 KO). Нокаутера цитирует fightnews.info:

Мозес Итаума – замечательный боец. Я смотрел несколько его боев, и он нокаутировал Диллиана Уайта в первом раунде. Он невероятный, но сейчас мы не получали никаких предложений от Итаума по поводу боя с ним.

Готов ли я побиться с Итаумой? Я готов драться с любым, кто хочет побиться со мной. Я хочу увидеть контракт. Я готов его подписать.