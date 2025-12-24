WBO исключила Сиренко из обновленного рейтинга
Итаума продолжает оставаться основным претендентом
Владислав Сиренко
Всемирная боксерская организация (WBO) в декабре опубликовала обновленный рейтинг супертяжелого веса.
Единственный украинский боксер в этом рейтинге Владислав Сиренко (22-1, 19 КО), который в прошлом месяце занимал 14-е место, выбыл из него. На это повлияла поражение от Сола Дакреса. При этом, топ-10 остался без изменений.
Чемпион — Фабио Вордли, который ранее был временным чемпионом, но получил основной титул после отказа от него со стороны Александра Усика.
Рейтинг WBO:
1. Мозес Итаума
2. Филип Хргович
3. Чжан Чжилей
4. Даниэль Дюбуа
5. Джаред Андерсон
6. Дерек Чисора
7. Нельсон Хиса
8. Баходир Жалолов
9. Ричард Торрес-младший
10. Энтони Джошуа
