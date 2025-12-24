Олег Гончар

Всемирная боксерская организация (WBO) в декабре опубликовала обновленный рейтинг супертяжелого веса.

Единственный украинский боксер в этом рейтинге Владислав Сиренко (22-1, 19 КО), который в прошлом месяце занимал 14-е место, выбыл из него. На это повлияла поражение от Сола Дакреса. При этом, топ-10 остался без изменений.

Чемпион — Фабио Вордли, который ранее был временным чемпионом, но получил основной титул после отказа от него со стороны Александра Усика.

Рейтинг WBO:

1. Мозес Итаума

2. Филип Хргович

3. Чжан Чжилей

4. Даниэль Дюбуа

5. Джаред Андерсон

6. Дерек Чисора

7. Нельсон Хиса

8. Баходир Жалолов

9. Ричард Торрес-младший

10. Энтони Джошуа