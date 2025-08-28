«План – провести еще один бой до конца года». Сиренко – о возвращении на ринг
Украинцу была сделана операция
18 минут назад
Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко (22-1, 19 KO) поделился подробностями перенесенной операции и своими планами на будущее. Слова приводит Sport.ua.
Это давняя травма, которая обострилась после последнего боя. Сейчас у меня есть время, поэтому решил пройти операцию и полностью восстановиться. Конкретных дат пока назвать не могу, но ориентировочно планирую вернуться в ринг еще до конца года.
Боксер добавил, что главная цель сейчас — восстановиться без риска для здоровья и быть готовым на все 100% к следующему поединку. После этого он будет рассматривать возможные варианты для серьезного боя.
29-летний украинец в своем последнем бою 19 июля потерпел первое поражение в карьере, уступив единогласным решением судей британцу Соломону Дакресу (10-0, 3 KO) в андеркарде реванша Усик – Дюбуа.