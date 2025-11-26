WBO перенесла промоутерские торги по бою Смит – Моррель
Времени у команд боксеров осталось немного
22 минуты назад
WBO перенесла промоутерские торги по бою между временным чемпионом WBO в полутяжёлом дивизионе Каллумом Смитом (31-2, 22 КО) и кубинцем Дэвидом Моррелом (12-1, 9 КО).
Об этом для BoxingScene рассказал президент организации Густаво Оливьери. Они должны были состояться вчера, 25 ноября.
«Matchroom Boxing попросила продлить срок на неделю для достижения соглашения по условиям. Команда Моррелля не возражала, и поэтому стороны имеют время до 23.00 пятницы, 28 ноября, чтобы заключить договор».
Моррель в своем последнем поединке, который состоялся 12 июля, победил раздельным решением судей россиянина с австралийским паспортом Имама Хатаева.
Смит в феврале победил единогласным решением британца Джошуа Буатси и завоевал титул временного чемпиона.
Напомним, победитель станет претендентом на пояс Дмитрия Бивола, который готовится к возвращению на ринг в январе 2026 года.