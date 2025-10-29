Паркер: «Усик, наверное, рад, что я проиграл Вордли»
Новозеландец считает, что украинец не слишком стремился к бою с ним
около 2 часов назад
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) считает, что абсолютный чемпион мира Александр Усик (24-0, 15 KO), вероятно, рад его поражению британцу Фабио Вордли (20-0-1, 19 KO).
33-летний новозеландец предположил, что Усик мог быть не слишком заинтересован в поединке с ним. Слова приводит The Ariel Helwani Show.
Думаю, так — он, наверное, рад. Не потому, что боится или избегает боя. Просто я из Новой Зеландии, из Самоа — это очень далеко, и, возможно, для него выгоднее встретиться с кем-то более популярным в Европе или США. Такой бой был бы прибыльнее.
