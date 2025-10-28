Менеджер Фабио Уордли (20-0-1, 19 KO) Майкл Офо ответил, за счет чего британец может победить в бою с абсолютным чемпионом Александром Усиком (24-0, 15 KO). Слова британца приводит fightnews.info:

Я думаю, что одна из сильных сторон Фабио – его психология. Неважно, кто ты такой. С этим будет очень трудно справиться – Вордли не перестает пытаться, он остается предан своей цели, и у него есть сила, чтобы остановить тебя.

Знаете, что у Усика были тяжелые бои, он стареет. Фабио свежий, он очень голоден. Никогда нельзя недооценивать голодного бойца. Итак, если Фабио верит, что победит Усика, то я тоже верю, что он это сделает.