Экс-чемпион мира Джонни Нельсон высказался о слухах о переезде Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) в тренировочный лагерь Александра Усика (24-0, 15 KO). Британца цитирует vringe.com:

Если это правда... Мне нравится тот факт, что Джошуа все еще пытается стать лучше в каких-то аспектах. Он знает, что что-то не так, потому что он думает: «Я хочу делать то, что ты делаешь». Я не думаю, что Джошуа сможет применить то, как тренируется и сражается Александр Усик. Ему не понравится то, что я сейчас говорю, или ему будет все равно на это. Причина, по которой он не сможет, заключается в том, что у него определенный склад ума в этом возрасте, он действовал иначе уже много лет. Это может сработать в первые раунды-два, а потом он вернется к привычному себе. Я знаю, что он пытается сделать. Он пытается привить неудобный стиль, пытается адаптировать его в себе – тот стиль, которым Усик победил всех. Но если он не укоренился в тебе с самого начала, то ошибки, которые ты делаешь, как боец, всегда выйдут на поверхность. Он проявляет уважение и восхищение тем, чего достиг Усик, но я думаю, для Джошуа это уже немного поздно.

Усик сам говорил, что когда-то наблюдал за Насимом Хамедом, и Ломаченко наблюдал за ним. И они говорили, что хотели повторять. Они делали это годами. Вы действительно считаете, что Джошуа с его талантом сможет выучить за ночь что-то, на что нужны годы? Лично я так не считаю.

Также имеет значение то, что тренер Усика Юрий (Ткаченко) не говорит по-английски, потому что нужно понимать терминологию, нужно понимать настроение. Еще раз эти слухи… Где все это будет? Как? Нужно больше информации, потому что мы сейчас спекулируем что-то, не зная полную историю. Когда мы будем знать полную историю, тогда мы сможем полностью понять. Со стороны это говорит мне – он не сможет сделать это за одну ночь. Потому что я из зала, где перенимался этот стиль. Но это просто мое мнение со стороны.