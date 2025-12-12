«Я бы тоже легко победил Ломаченко…» Стивенсон объяснил, почему он лучше Лопеса
Шакур не считает Тео топовым бойцом
около 1 часа назад
Чемпіон WBC Шакур Стівенсон (24-0, 11 KO) высказался о поединке с обладателем титула WBO Теофимо Лопесом (22-1, 13 KO). Американца цитирует fightnews.info:
Тео — не боец этого уровня. Он высококлассный боксер, но не моего уровня. Я элитный боец. Приходите 31 января — я это покажу.
Я видел Лопеса на его пике. Против Тейлора, против Ломаченко он был в своей лучшей форме. Это было лучшее, что он мог сделать. Судя по тому, что я видел в этих боях, я намного лучше этих ребят.
Ломаченко не наносил удары в течение шести раундов. Если ты не наносишь удары шесть раундов и стоишь передо мной, то я даже не знаю, что ты можешь сделать. Я бы тоже легко побил Ломаченко в тот вечер. Вот как мне кажется.
Состоялась первая дуэль взглядов Лопеса и Стівенсона.