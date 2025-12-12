Чемпіон WBC Шакур Стівенсон (24-0, 11 KO) высказался о поединке с обладателем титула WBO Теофимо Лопесом (22-1, 13 KO). Американца цитирует fightnews.info:

Тео — не боец этого уровня. Он высококлассный боксер, но не моего уровня. Я элитный боец. Приходите 31 января — я это покажу.

Я видел Лопеса на его пике. Против Тейлора, против Ломаченко он был в своей лучшей форме. Это было лучшее, что он мог сделать. Судя по тому, что я видел в этих боях, я намного лучше этих ребят.

Ломаченко не наносил удары в течение шести раундов. Если ты не наносишь удары шесть раундов и стоишь передо мной, то я даже не знаю, что ты можешь сделать. Я бы тоже легко побил Ломаченко в тот вечер. Вот как мне кажется.