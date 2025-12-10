Денис Седашов

Чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон (24-0, 11 КО) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Теофимо Лопесом (22-1, 13 КО), который состоится 31 января в Нью-Йорке. Слова приводит The Ring.

По словам американца, ключевую роль сыграет то, как каждый из спортсменов сумеет адаптироваться к неудобным стилям друг друга.

Стивенсон подчеркнул, что противостояние может превратиться в настоящую шахматную партию:

У нас неудобные стили боя. Он не победит, постоянно двигаясь вперед. Он будет пытаться действовать, отступая, и заставит меня самому идти к нему. Именно такой стиль он будет мне навязывать, что для меня непривычно. В свою очередь, я делаю то же самое. Его стиль мне не подходит, а мой — ему. Шакур Стивенсон

Боксер указал, что результат будет зависеть не только от тактики, но и от ментальной готовности:

Все решает исполнение: кто выйдет на бой в лучшей форме, кто будет максимально сосредоточен и готов сделать все, чтобы победить. Именно он и одержит победу. Шакур Стивенсон

