Денис Седашов

Теофимо Лопес (22-1, 13 КО) и Шакур Стивенсон (24-0, 11 КО) провели первую битву взглядов перед своим мега-боем, который состоится 31 января 2026 года на легендарной арене Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке.

Поединок станет главным событием вечера бокса The Ring VI, трансляцию которого обеспечит DAZN.

На кону — чемпионские пояса The Ring и WBO в первой полусредней весовой категории.

IT'S HAPPENING 😤



Teofimo and Shakur face-off after the launch press conference for The Ring Magazine junior welterweight title 🏆



The Ring VI | Exclusively on DAZN | Jan 31st in NYC 🥊 pic.twitter.com/6mgNK0EliV — Ring Magazine (@ringmagazine) December 10, 2025

