Первая битва взглядов: Лопес – Стивенсон готовят большой бой в Нью-Йорке
Бой состоится 31 января 2026 года
Теофимо Лопес (22-1, 13 КО) и Шакур Стивенсон (24-0, 11 КО) провели первую битву взглядов перед своим мега-боем, который состоится 31 января 2026 года на легендарной арене Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке.
Поединок станет главным событием вечера бокса The Ring VI, трансляцию которого обеспечит DAZN.
На кону — чемпионские пояса The Ring и WBO в первой полусредней весовой категории.
