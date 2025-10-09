«Я уже подписал контракт». Уайлдер анонсировал путь к титулу
Деонтей имеет большие планы на 2026 год
около 2 часов назад
Фото: PBC
Бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 KO) назвал свои планы на 2026 год. Слова «Бронзового Бомбардировщика» приводит secondsout.com:
У меня действительно есть что-то запланировано. Мы планируем на январь. Я уже подписал контракт. Пока я не могу раскрывать никаких подробностей, но это точно произойдет. В следующем году у меня будет большой год, я с нетерпением жду этого... Все, что я могу сказать, это двукратный (чемпион мира). Поехали.
Менеджер Уайлдера назвал желаемого соперника для Деонтея.
