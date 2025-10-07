Шелли Финкель, менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом дивизионе Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 КО), прокомментировал планы на следующий поединок своего клиента.

Цитирует Финкеля boxing247.com.

«Деонтей проведет бой в конце этого года или в начале следующего. Наш первый выбор — Джошуа. Если мы не сможем договориться с Джошуа, а сможем — с Усиком, мы проведем бой с ним.

Я считаю, что это самый крупный бой для него (Джошуа). Он не такой крупный, как раньше, но все равно огромный. Возможно, с хорошим андеркардом, он сможет собрать «Уэмбли».

Если Хирн думает, что если Аллен победит Деонтея, он сразу поднимется на вершину, он прав, но ему придется за это заплатить.

Исходя из последних двух выступлений (против Чжилея и Паркера), я могу понять, почему у людей возникают вопросы. Деонтей способен устранить их, и именно это ему нужно сделать».