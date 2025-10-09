Владимир Кириченко

Шеллі Фінкель, менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 КО), для BoxNation рассказал о карьерных планах своего клиента.

«Я встречусь с Деонтеем на следующей неделе в Нью-Йорке. Он тренируется. Он снова будет драться в конце года или в начале следующего. Нашим первым выбором всегда был Джошуа, но если мы не можем получить Джошуа... Если бы мы смогли получить Усика, мы бы дрались с ним. Он готов драться с кем угодно и когда угодно. Я не оправдываю его поражение - он проигрывал. Но я думаю, что с возрастом он повзрослел, и надеюсь, вы увидите в будущем его лучшего».

Люди списали его со счетов после поражений от Паркера и Чжана. Что бы вы сказали тем, кто сомневается в Деонтее, говоря, что он полностью закончил?

«Ну, исходя из этих двух выступлений, я могу понять, почему у людей возникают вопросы, и Деонтей способен уничтожить их – это то, что он должен сделать».

Итак, вы говорите, что первый выбор - Джошуа. У Джошуа нет запланированного боя. Я знаю, что сейчас он ведет переговоры с разными людьми. Все это продолжается уже, наверное, почти десять лет. Но считаете ли вы реалистичным довести до конца дело с Эй Джеем?

«Я считаю, что это самый большой бой для него. Если с ним и с Деонтеем все будет хорошо, и они захотят драться, – это бой, который был бы лучшим в прошлом десятилетии».

Насколько велик этот бой сейчас?

«Не такой большой, как был, но огромный. Огромный. Он бы распродал любую из меньших арен, а возможно, с хорошим андеркартом, он мог бы распродать весь «Уэмбли».

Ночью на 28 июня Уайлдер победил Тайрелла Герндона техническим нокаутом в 7-м раунде.

Ранее сообщалось, что Уайлдер может провести бой с бывшим спарринг-партнером Усика.