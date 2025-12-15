Полусредневес Ярослав Амосов (29-1) высказался о своем следующем шаге в UFC. Украинца цитирует fightnews.info:

Я чувствую себя очень хорошо. I'm feel, I'm very feel. Это была моя мечта, и теперь я здесь. Мне было неважно, с кем драться, потому что я знаю свой уровень, знаю, кто я такой. У меня очень хорошая команда, лучший зал. Я могу биться с кем угодно. Дайте мне соперника – и я готов, без проблем. Конечно, я хочу топового оппонента, потому что это даст мне больше шансов приблизиться к титулу, но если нужно драться, то я буду драться.

Мне нужно несколько дней для отдыха. Думаю, что скоро я вернусь. Конечно, уже в следующем году, потому что этот уже заканчивается. Это будет не так быстро, потому что мы увидимся в следующем году. Но, возможно, это случится через несколько месяцев.