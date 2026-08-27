Шейн Фьюри, брат бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Тайсона Фьюри (36-2-1, 25 КО), заявил, что британский боксер выйдет на ринг 20 ноября независимо от решений Энтони Джошуа (30-4, 27 КО).

По словам Шейна, Цыганский король уже активно тренируется в США и готов к любому развитию событий. Слова приводит Fightnews.info.

Поединок состоится 20 ноября. Часы тикают. На нас это не повлияет, потому что Тайсон в любом случае будет драться в этот день. Он в Америке, прямо сейчас Тайсон тренируется.

Он работает со своим диетологом, тренером по физической подготовке и тренером. Если бой с Джошуа не состоится, то Тайсон все равно будет драться в этот день. Это действительно на нас не повлияет. Тайсон — дойная лошадь для Netflix.