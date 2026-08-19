Хирн готов подать в суд на президента UFC и Zuffa из-за боя Джошуа – Фьюри
Все из-за места проведения мегабоя
Эдди Хирн / Фото - DAZN
Эдди Хирн, промоутер экс-чемпиона мира Энтони Джошуа (30-4, 27 KO), для iFL TV прокомментировал слова главы Zuffa Boxing Дейны Уайта, который недавно заявил, что заключил договор об аренде, на которой пройдет поединок между Джошуа и Тайсоном Фьюри (36-2-1, 25 KO).
«Вы не заключили соглашение по аренде, потому что договоренности по месту проведения нет, дружище. Как вы могли это сделать? Я должен подать в суд на Дейну Уайта хотя бы за то, что он поехал в «Мэдисон-сквер-гарден» и вел эти переговоры».
Напомним, поединок между Джошуа и Фьюри должен состояться 20 ноября на шоу в Нью-Йорке.